Lob für Ex-Blau-Weiß-Spieler: "Hat alles für die Premier League"

Aktuell steckt Blau-Weiß Linz mitten im Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga, dabei waren die Oberösterreicher im Vorjahr noch in der Meistergruppe zu finden. Verantwortlich dafür war auch Leihgabe Radek Vitek (von Manchester United).

Der tschechische Goalie spielt mittlerweile für Bristol City in der Championship, wurde dort lange vom Salzburger Gerhard Struber betreut.

Mittlerweile wurde der Ex-Salzburg-Coach aber beurlaubt. Trainerlegende Roy Hodgson hat den Klub interimistisch übernommen. Der 78-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit, so stand er in 418 Premier-League-Spielen an der Seitenlinie.

Vitek bringt alle Attribute mit

Den Schritt dorthin traut der erfahrene Mann auch Vitek zu. "Ich habe unsere Spieler nur in zwei Spielen gesehen, ich muss also aufpassen, was ich sage. Aber von dem was ich gesehen habe, kann ich sagen, dass Radek alle Attribute mitbringt, um in der Premier League zu spielen."

Diese zählt Hodgson auch auf: "Du möchtest, dass dein Torwart eine gute Physis hat, Schüsse stark abwehrt, seinen Strafraum bei Flanken kontrolliert und einen kraftvollen Abschlag besitzt. Für mich erfüllt er all diese Anforderungen."