Trauer in Frankfurt: Fan nach Heimspiel gegen Köln verstorben

Traurige Nachrichten vom deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Wie die Hessen am Dienstag bekannt geben, ist ein langjähriger Anhänger des Vereins nach einem medizinischen Notfall während dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln verstorben.

Der 87-Jährige erlitt während dem Spiel einen Herzstillstand und wurde noch vor Ort erfolgreich reanimiert. Im Laufe des Abends konnte man seinen Zustand aber nicht mehr stabilisieren, der Mann verstarb im Spital.

"Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintrachtfamilie ist tief betrübt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den betroffenen Angehörigen und Freunden. Unser Dank gilt den Rettungskräften, die zunächst noch so erfolgreich, aber letztlich vergebens um das Leben unseres Anhängers gekämpft hatten und allen Fans und Besuchern für ihr sensibles Gespür, mit dem sie diese Bemühungen begleitet haben", schreibt der Klub.