NEWS

Trauer in Frankfurt: Fan nach Heimspiel gegen Köln verstorben

Der 87-Jährige hatte beim Heimspiel gegen die Geißböcke einen Herzstillstand erlitten, konnte zunächst aber reanimiert werden. Nach der Partie ist der Frankfurt-Anhänger verstorben.

Trauer in Frankfurt: Fan nach Heimspiel gegen Köln verstorben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Traurige Nachrichten vom deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Wie die Hessen am Dienstag bekannt geben, ist ein langjähriger Anhänger des Vereins nach einem medizinischen Notfall während dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln verstorben.

Der 87-Jährige erlitt während dem Spiel einen Herzstillstand und wurde noch vor Ort erfolgreich reanimiert. Im Laufe des Abends konnte man seinen Zustand aber nicht mehr stabilisieren, der Mann verstarb im Spital.

"Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintrachtfamilie ist tief betrübt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den betroffenen Angehörigen und Freunden. Unser Dank gilt den Rettungskräften, die zunächst noch so erfolgreich, aber letztlich vergebens um das Leben unseres Anhängers gekämpft hatten und allen Fans und Besuchern für ihr sensibles Gespür, mit dem sie diese Bemühungen begleitet haben", schreibt der Klub.

Mehr zum Thema

Zieht es Ex-Austrianer Tabakovic in die Ligue 1?

Zieht es Ex-Austrianer Tabakovic in die Ligue 1?

Deutsche Bundesliga
1
Dank WM-Quali! Bosnien-Star gibt den Fans Freibier aus

Dank WM-Quali! Bosnien-Star gibt den Fans Freibier aus

Deutsche Bundesliga
6
ÖFB-Verteidiger weckt Interesse bei LaLiga-Klubs

ÖFB-Verteidiger weckt Interesse bei LaLiga-Klubs

International
6
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
23
2:0 verspielt! Frankfurt lässt Federn im Rennen um EC-Plätze

2:0 verspielt! Frankfurt lässt Federn im Rennen um EC-Plätze

Deutsche Bundesliga
Lob für Ex-Blau-Weiß-Spieler: "Hat alles für die Premier League"

Lob für Ex-Blau-Weiß-Spieler: "Hat alles für die Premier League"

International
Ex-Salzburg-Coach bleibt Manchester City wohl erhalten

Ex-Salzburg-Coach bleibt Manchester City wohl erhalten

Premier League
1

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Eintracht Frankfurt