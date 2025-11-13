Kalajdzic-Stammklub hat einen neuen Cheftrainer

Die "Wolves" haben einen neuen Cheftrainer.

Wie der Premier-League-Klub am Mittwoch verkündet, wird Rob Edwards neuer Coach des Stammvereins von Sasa Kalajdzic. Der 28-jährige ÖFB-Stürmer ist bis Saisonende an den LASK verliehen.

Der 42-jährige Waliser Edwards verlässt Championship-Klub Middlesbrough FC und unterschreibt in Wolverhampton einen bis Sommer 2029 laufenden Vertrag. Der Erstligist bezahlt für die Dienste von Edwards dem Vernehmen nach eine stattliche Ablöse.

Erst Anfang November hatte man sich nach einer 0:3-Niederlage von Trainer Vitor Pereira getrennt. Die Wolves stehen nach elf PL-Spieltagen bei neun Niederlagen und zwei Remis und liegen auf dem letzten Tabellenplatz.