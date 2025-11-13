NEWS

Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung

Jose Mourinho lebte im Rahmen seines letzten Engagements fürstlich. Das kommt seinem Ex-Arbeitgeber nun teuer zu stehen.

Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Rechnung Foto: © getty
Er ist eben "The Special One".

Seit Ende August ist Jose Mourinho nicht mehr Trainer von Fenerbahce SK.

Knapp über ein Jahr leitete der Portugiese (62) die Geschicke an der Seitenlinie des Istanbuler Großklubs – eine Ära, die mehr von Kuriositäten als sportlichem Erfolg geprägt war.

Wie die türkische Zeitung "Yenicag Gazetesi" nun berichtet, bekommt sein Ex-Klub vor allem die finanziellen Nachwehen der Zusammenarbeit zu spüren.

Fenerbahce muss Hotelrechnung blechen

Demnach soll Mourinho dem Klub eine offene Hotelrechnung in Höhe von 747.000 Euro hinterlassen haben.

Über seine volle Amtszeit soll er in einer Luxus-Suite des "Four Seasons"-Hotels in Istanbul residiert haben – zum Preis von mehreren Tausend Euro pro Nacht.

Nicht nur fußballerisch, sondern auch finanziell geht die Ära Mourinho damit als Missverständnis in die Geschichte ein. Im Zuge der Trennung vom einstigen Real-, Inter- und ManUnited-Trainer kassierte dieser nämlich obendrein von Fenerbahce eine Abfindung in Höhe von 15 Millionen Euro.

Kommentare

Fußball Fußball International Türkei (Fußball) Süper Lig Fenerbahce Istanbul Benfica Lissabon