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RB Leipzig möchte wohl mit Defensiv-Anker verlängern

Der Kapitän ist bei den Roten Bullen absolut gesetzt. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag aus.

RB Leipzig möchte wohl mit Defensiv-Anker verlängern Foto: © GETTY
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RB Leipzig möchte laut "Sky Sport" langfristig auf David Raum setzen und den Vertrag mit dem Kapitän verlängern. Raums Arbeitspapier läuft im Sommer 2027 aus.

Der 27-Jährige ist nicht aus der Mannschaft der Leipziger wegzudenken. In der laufenden Bundesliga-Saison verpasste der Linksverteidiger lediglich ein Spiel wegen einer Gelbsperre. In 28 Partien steuerte er neun Scorer bei.

Aktuell sollen noch keine aktiven Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung laufen, diese dürften in der Sommerpause starten.

Dabei könnte das Gehalt zu einem Knackpunkt werden. Denn unter Sportchef Marcel Schäfer soll kein Spieler mehr als fünf Millionen Euro an Grundgehalt verdienen. Stattdessen gibt es leistungsbezogene Prämien.

Raum hat laut "Sky" zudem eine gestaffelte Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, diese soll in der aktuellen Saison auf unter 40 Millionen Euro sinken.

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