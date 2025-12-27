Pisa SC Pisa SC PIS
Juventus Turin Juventus Turin JUV
Endstand
0:2
0:0 , 0:2
NEWS

Yildiz mit der Entscheidung: Juve feiert knappen Sieg in Pisa

Durch den Sieg bleiben die Turiner an den Champions-League-Plätzen dran.

In einer lange Zeit zähen Partie ringt Juventus Turin den Pisa SC in der 17. Runde der Serie A erst spät mit 2:0 nieder.

Durch den Auswärtsdreier festigt Spallettis Truppe Rang drei und untermauert die Champions-League-Ambitionen, während Pisa mit elf Punkten tief im Tabellenkeller auf dem neunzehnten Platz kleben bleibt.

Dominanz ohne Ertrag

Die Gäste aus Turin übernehmen im ersten Durchgang sofort das Kommando und verzeichnen deutlich mehr Ballbesitz.

Ein früher Vorstoß über Lois Openda wird wegen Abseitsstellung noch zurückgepfiffen (5.), ehe die erste nennenswerte Chance Weston McKennie gehört, der jedoch am starken Schlussmann der Hausherren scheitert (14.).

Trotz der optischen Überlegenheit gelingt es dem Favoriten nicht, das Abwehrbollwerk zu knacken. Beinahe stellt Gilardinos Mannschaft den Spielverlauf auf den Kopf: Kurz vor dem Pausenpfiff hat Stefano Moreo die Führung auf dem Kopf, der Ball klatscht jedoch nur an die Querlatte (45.).

Aluminium-Pech und das Eigentor

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Torgestänge im Mittelpunkt. Zunächst scheitert Matteo Tramoni für Pisa am Pfosten (60.), nur wenig später wird auch Juves Lloyd Kelly auf der Gegenseite vom Aluminium gestoppt (65.).

In der Schlussphase ist es schließlich eine unglückliche Aktion von Arturo Calabresi, der das Leder ins eigene Netz lenkt und die Gäste erlöst (73.).

Juventus sucht die Entscheidung, doch der eingewechselte Edon Zhegrova findet gleich zweimal seinen Meister im gegnerischen Torhüter (77., 82.).

Erst in der Nachspielzeit macht Kenan Yildiz nach Vorarbeit von Jonathan David den Deckel drauf (90.).

Mit diesem Sieg hält Juventus den Kontakt zum Spitzenduo Inter und AC Milan und zementiert den Platz in den Top 4. Für den Pisa SC hingegen wird die Situation immer bedrohlicher, da man weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz steht und im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte benötigt.

