Aston Villa gewinnt dank Watkins-Doppelpack bei Chelsea

Der Chelsea FC gibt eine Pausenführung aus der Hand und unterliegt Aston Villa durch ein spätes Comeback mit 1:2.

Durch den Auswärtsdreier untermauert Villa den dritten Tabellenplatz, während die Londoner durch den Sieg des Liverpool FC auf Rang fünf zurückfallen.

Marescas Elf dominiert zunächst

Die Hausherren unter der Leitung von Enzo Maresca übernehmen an der Stamford Bridge sofort das Kommando und kontrollieren das Geschehen mit viel Ballbesitz.

Cole Palmer setzt mit einem Warnschuss, der das Ziel verfehlt, die erste Duftmarke (3.). Scheitert Joao Pedro zunächst noch an Villa-Rückhalt Emiliano Martinez (24.), macht er es wenig später besser: Nach sehenswerter Vorarbeit von Kapitän Reece James besorgt er die verdiente Führung (37.).

Die Gäste melden sich erst in der Nachspielzeit gefährlich an, als Chelseas Schlussmann Robert Sanchez sein ganzes Können aufbieten muss, um gegen John McGinn zu parieren (45.+2).

Watkins dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel findet Unai Emerys Truppe deutlich besser in die Spur und erhöht den Druck. Zwar prüft Reece James auf der Gegenseite noch einmal Sanchez (55.), doch die Einwechslungen der Gäste zeigen rasch Wirkung, als Ollie Watkins den Ausgleich markiert (63.).

Das Momentum kippt nun endgültig zugunsten der Gäste, auch wenn Ian Maatsen (66.) und abermals Watkins (70.) zunächst am starken Sanchez scheitern.

In der Schlussphase fällt die Entscheidung: Nach Vorlage von Youri Tielemans ist Watkins per Kopf zur Stelle und schnürt den Doppelpack zum 1:2 (84.).

Sanchez bewahrt sein Team in den letzten Minuten mit mehreren Paraden gegen den eingewechselten Jadon Sancho (88., 89.) und Lucas Digne (90.+1) vor einer noch höheren Pleite.

Siegesserie fortgesetzt

Mit dem fünften vollen Erfolg in Serie untermauert Aston Villa seine Ambitionen und bleibt mit jetzt 39 Zählern den Spitzenteams Arsenal und Manchester City auf den Fersen.

Für den Chelsea FC bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze, da man den Liverpool FC in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen muss.