Mangelnde Einsatzzeit: BVB-Stürmer vor Blitz-Abschied im Winter?

Verlässt Fabio Silva den BVB nach nur wenigen Monaten?

Wie "Sky" berichtet, soll der 23-jährige Mittelstürmer über einen Abschied im Winter nachdenken. Er soll mit seiner Spielzeit unzufrieden sein, kommt bisher nur auf 106 Einsatzminuten. Zwar fiel der Portugiese zu Saisonbeginn aufgrund einer Adduktorenverletzung aus, seit Ende September ist der Angreifer allerdings wieder fit. Dennoch kam er bisher meist nicht über Kurzeinsätze hinaus.

Dass Silva in den Plänen von Cheftrainer Niko Kovac nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist auch aufgrund der hohen Ablösesumme - der BVB zahlte an die Wolves 22,5 Millionen Euro - schwer zu erklären. Dazu befindet sich der etatmäßige Mittelstürmer Serhou Guirassy aktuell in einer Formkrise, erzielte in den vergangenen acht Pflichtspielen nur einen Treffer.

Kovac rät zu Geduld

"Mit Fabio bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Wir haben vorne aber viele Spieler mit Qualität. Fabio kommt im Moment zu kurz, das ist richtig. Ich hoffe aber, dass wir in der näheren Zukunft mehr Einsätze von ihm sehen werden", so BVB-Cheftrainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem CL-Duell mit dem FC Villarreal (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Er riet dem Portugiesen zu Geduld, betonte, dass der Angreifer noch Zeit brauche.

"Die Jungs, die im vergangenen Jahr das Ding gezogen haben, die haben große Qualität gezeigt. Deshalb ist es normal, dass neue Spieler etwas Geduld aufbringen müssen, auch wenn wir sie für viel Geld verpflichtet haben. Aber die Ablöse bedeutet nicht, dass die anderen deshalb freiwillig den Weg freimachen. Ich bin mit unseren neuen Jungs zufrieden, aber ich weiß auch, dass sie noch Zeit brauchen", so der Kroate weiter.

Hoffnung auf WM-Teilnahme

Silva, der im November 2024 sein einziges A-Länderspiel für Portugal absolvierte, soll sich von seinem Wechsel nach Deutschland auch bessere Chancen für eine Teilnahme an der bevorstehenden Weltmeisterschaft ausgerechnet haben. Die Nationalmannschaft ist für den 23-Jährigen aktuell aber kein Thema.