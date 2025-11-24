NEWS
ÖFB-Teamspieler Testimonial für internationales Nachwuchsturnier
Das ab der kommenden Saison in Tirol stattfindende Turnier trägt sogar den Namen des Abwehrspielers.
Ab der kommenden Saison steigt in Tirol ein internationales Nachwuchsturnier. ÖFB-Teamspieler Marco Friedl steht dem Turnier als Testimonial zur Verfügung.
Der Marco-Friedl-Cup wird von 24. bis 26. Juli 2026 in Kirchbichl über die Bühne gehen. Das Teilnehmerfeld wird 16 U11-Mannschaften umfassen. "Ich werde auf jeden Fall auch vor Ort dabei sein", verspricht der Namensgeber in einer Videobotschaft, die der Hypo-Tirol-Ligist im Zuge der Ankündigung teilte.
Beim SV Kirchbichl startete der Werder-Kapitän seine Fußballkarriere. Nun kehrt er für den Marco-Friedl-Cup dorthin zurück.