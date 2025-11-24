ÖFB-Teamspieler Testimonial für internationales Nachwuchsturnier

Ab der kommenden Saison steigt in Tirol ein internationales Nachwuchsturnier. ÖFB-Teamspieler Marco Friedl steht dem Turnier als Testimonial zur Verfügung.

Der Marco-Friedl-Cup wird von 24. bis 26. Juli 2026 in Kirchbichl über die Bühne gehen. Das Teilnehmerfeld wird 16 U11-Mannschaften umfassen. "Ich werde auf jeden Fall auch vor Ort dabei sein", verspricht der Namensgeber in einer Videobotschaft, die der Hypo-Tirol-Ligist im Zuge der Ankündigung teilte.

Beim SV Kirchbichl startete der Werder-Kapitän seine Fußballkarriere. Nun kehrt er für den Marco-Friedl-Cup dorthin zurück.