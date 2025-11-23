Union Berlin nimmt drei Punkte aus St. Pauli mit

Am elften Spieltag der deutschen Bundesliga setzt sich Union Berlin auswärts beim FC St. Pauli mit 1:0 durch.

Den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielt Rani Khedira kurz vor der Pause (44.), woraufhin die Elf von Steffen Baumgart den knappen Vorsprung in einer von den Hausherren dominierten zweiten Hälfte über die Zeit bringt.

Durch den Sieg klettern die Berliner auf den achten Tabellenplatz, während St. Pauli auf dem Relegationsrang sechzehn verbleibt.

Querfeld nach Trimmel-Ecke gefährlich

In einer anfangs ausgeglichenen Partie im Millerntor-Stadion gehören die ersten Möglichkeiten den Gästen. Die beste Chance für die Berliner resultiert aus einer österreichischen Co-Produktion: Nach einem Eckball von Kapitän Christopher Trimmel zwingt Leopold Querfeld per Kopf St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj zu einer Parade (29.).

Kurz darauf muss der Schlussmann der Hamburger auch gegen Andrej Ilic retten (39.).

Die Bemühungen der Hauptstädter zahlen sich schließlich aus, als Rani Khedira den Ball zum 1:0-Führungstreffer über die Linie drückt (44.).

Gastgeber drängen auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel übernimmt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin das Kommando und drängt vehement auf den Ausgleich. Die Hausherren erspielen sich Chance um Chance, doch Berlins Torwart Frederik Rönnow erweist sich als unüberwindbar.

Zuerst pariert er einen Versuch von Joel Chima Fujita (60.), kurz darauf ist er auch bei einem Kopfball von Hauke Wahl zur Stelle (63.). Mitten in der Druckphase der Hamburger kommt auch Pech dazu, als ein Schuss von Mathias Pereira Lage nur am Pfosten landet (74.). Auch der eingewechselte Danel Sinani findet in Rönnow zweimal seinen Meister, weshalb die Berliner Defensive dem Dauerdruck bis zum Schluss standhält.

Am Ende jubeln die Berliner über einen hart erkämpften Auswärtssieg. Für St. Pauli bedeutet die Niederlage trotz einer couragierten Leistung in der zweiten Hälfte einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf.

Bei den siegreichen Gästen tragen die beiden Österreicher Christopher Trimmel und Leopold Querfeld mit einer starken Leistung in der Defensive maßgeblich zum Erfolg bei.