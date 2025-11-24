NEWS

Bereits im Winter: United will brasilianischen Teamspieler

Der Mittelfeldspieler steht aktuell noch beim Schlusslicht der Premier League unter Vertrag. Die "Red Devils" sollen aber bereit sein, viel Geld für den Brasilianer in die Hand zu nehmen.

Bereits im Winter: United will brasilianischen Teamspieler Foto: © GETTY
Bahnt sich da der erste Winter-Neuzugang für Manchester United an?

Nach Startschwierigkeiten sind die "Red Devils" in den letzten Wochen besser in Fahrt gekommen. Die Amorim-Elf ist in der Liga seit fünf Spielen ungeschlagen und liegt in der Tabelle zwar auf Rang zehn, mit einem Spiel weniger jedoch nur fünf Punkte hinter Rang zwei.

Für den Winter sondieren die Verantwortlichen nun bereits den Markt. Laut dem brasilianischen Medium "Trivela" soll mit João Gomes der erste Neuzugang bereits vor der Tür stehen.

50 Millionen Euro Ablöse

Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler steht aktuell noch bei Schlusslicht Wolverhampton unter Vertrag, die Verhandlungen in den vergangenen Wochen sollen aber positiv verlaufen sein. Die "Wolves" könnten laut dem Bericht im Winter rund 50 Millionen Euro für den zehnfachen brasilianischen Teamspieler erhalten.

Gomes kam im Jänner 2023 für rund 18 Millionen Euro aus seiner Heimat von Flamengo. Für Wolverhampton machte er seitdem 104 Spiele, in denen ihm sieben Tore und vier Vorlagen gelangen. In Manchester könnte er künftig das Mittelfeld verstärken.

