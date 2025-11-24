NEWS

Schnappt sich Muslic mit Schalke einen bosnischen Teamstürmer?

Der Traditionsklub ist mit dem Österreicher stark in die Zweitliga-Saison gestartet. Trotzdem wird der Markt bereits nach möglichen Verstärkungen sondiert.

Miron Muslic und Schalke 04 - das ist aktuell eine absolute Liebesbeziehung!

Nach dem torlosen Remis in Münster liegen die "Königsblauen" nach neun Siegen aus den ersten 13 Spielen auf dem starken zweiten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter Tabellenführer SC Paderborn.

Auch wenn es sportlich aktuell nach Wunsch verläuft, sondieren die Verantwortlichen bereits den Markt und nehmen mögliche Verstärkungen unter die Lupe.

Zwei Kurzeinsätze gegen Österreich

Wie die "WAZ" berichtet, beschäftigt sich der Muslic-Klub mit Samed Bazar. Der 21-jährige Stürmer gilt in seiner Heimat Bosnien als großes Talent und steht aktuell in der zweiten spanischen Liga bei Real Saragossa unter Vertrag.

Bazar wechselte im Sommer 2024 für knapp drei Millionen Euro von Partizan Belgrad nach Spanien, konnte dort aber noch nicht so richtig Fuß fassen.

In acht Spielen, vorwiegend als Joker, steuerte der Youngster einen Treffer bei. Für die bosnische Nationalmannschaft lief er bisher elf Mal auf, zwei Mal als Einwechselspieler in der WM-Qualifikation gegen Österreich.

