Unruhe bei BW Linz: Peschek angezählt?

Der FC Blau-Weiß Linz steckt in der Krise.

Die Stahlstädter haben die letzten fünf Ligaspiele allesamt verloren, den letzten "Dreier" konnte die Mannschaft von Mitja Mörec Anfang Oktober einfahren.

Eine Trainerdiskussion wollte Sportdirektor Christoph Schösswendter nach der 2:3-Niederlage gegen den FK Austria Wien (zum Spielbericht >>>) nicht aufkeimen lassen, dennoch könnte das Kellerduell gegen den GAK zum Schicksalsspiel für Mörec werden.

Peschek-Aussage sorgt für Irritationen

Doch nicht nur sportlich hängt der Haussegen schief, auch abseits des Platzes herrscht Unruhe: Inzwischen steht sogar Geschäftsführer Christoph Peschek im Kreuzfeuer. Am Donnerstag kündigte er das "Ende der Wachstumsstrategie" an - als Reaktion auf die zu hohe öffentliche Erwartungshaltung.

Diese Aussage dürfte im Vereinsumfeld für Irritationen gesorgt haben. Ein Vorstandsmitglied bezeichnete die Aussage laut der "Krone" als "Schas".

Auch von Sponsorenseite gab es demnach Gegenwind. "Peschek drückt damit aus, dass er hier das maximal Mögliche erreicht hat! Vielleicht sucht er sogar den Absprung", so die Einschätzung eines Partners gegenüber der "Krone".