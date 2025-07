Leverkusen stellt Transferrekord für Wirtz-Nachfolger ein

Bayer 04 Leverkusen hat seinen Wirtz-Nachfolger gefunden.

Malik Tillman kommt von PSV Eindhoven zum deutschen Vizemeister. Der US-Amerikaner unterschreibt einen Vertrag bis 2030 unterm Bayerkreuz und wechselt dem Vernehmen nach für die Rekordsumme von 35 Millionen Euro.

Damit kostet der US-Amerikaner genauso viel wie Jarell Quansah, der erst vor einigen Tagen fix zu Leverkusen wechselte.

Der in Fürth geborene Tillman spielte von 2015 bis 2023 beim FC Bayern München, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Vor allem bei Eindhoven in der Eredivisie machte der offensive Mittelfeldspieler einen großen Schritt mit 33 Scorern in 54 Matches.

Die 30 bislang teuersten Sommer-Transfers 2025