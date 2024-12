Leipzig fordert Bayern - Schlüsselrolle für Xaver Schlager

Der FC Bayern peilt zum Jahresabschluss eine Reaktion auf den jüngsten Umfaller in der Deutschen Bundesliga an. Das Heimspiel gegen RB Leipzig am Freitag (ab 20.30 im LIVE-Ticker) wollen die Münchner ganz nach ihrem Geschmack gestalten.

Mithelfen soll dabei auch Torjäger Harry Kane, der beim 1:2 in Mainz verletzt vermisst wurde.

Die Leipziger könnten nach einem durchwachsenen Herbst mit einem Erfolg beim Tabellenführer vorerst auf den zweiten Platz vorstoßen. Dazu soll auch Xaver Schlager beitragen. Der ÖFB-Teamspieler stand nach langer Verletzungspause beim 2:1 gegen Frankfurt wieder in der Startelf und wusste zu überzeugen.

Rose will bei Schlager verantwortungsbewusst sein

"Am ersten Tag nach dem Spiel war er todmüde, am zweiten ging es ihm schon besser", berichtete RB-Trainer Marco Rose am Donnerstag. Schlager sei für München bereit.

Man müsse aber "schauen, was verantwortungsvoll ist und Sinn macht". Für Rose ist klar: Schlager ist ein Schlüsselspieler bei Leipzig. "Er ist für uns ein schwer zu ersetzender Spieler, gerade über einen längeren Zeitraum. Man hat in den ersten Spielen (nach Comeback, Anm.) gesehen, was er uns gibt."

Seiwald weiter in neuer Rolle

Der Oberösterreicher soll wie Nicolas Seiwald, der erneut als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette auflaufen könnte, auch die Kreise von Jamal Musiala einengen. Vorne könnte Christoph Baumgartner erneut beginnen.

In München müsse man eine Top-Leistung zeigen, um etwas zu holen, stellte Rose klar. "Wir fahren aber schon mit einem guten Gefühl hin. Wir werden alles probieren und wollen es den Bayern so schwer wie möglich machen."

Dass der Gegner mit Kane wieder auf einen Weltklassespieler zählen kann, macht die Sache nicht einfacher. 14 Tore und sieben Vorlagen hat der Engländer nach zwölf Ligaspielen vorzuweisen. "Das ist der Unterschied", sagte Rose.

Kane stand den Bayern wegen eines Muskelfaserrisses in diesem Monat noch nicht zur Verfügung. Trainer Vincent Kompany ließ aber offen, ob der 31-Jährige von Beginn an spielen wird.

