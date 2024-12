Sommertransfer? ÖFB-Star trennt sich wohl von Berater

Er ist der Dauerläufer. Für Werder Bremen verpasste Romano Schmid nur ein Spiel im Kalenderjahr 2024 (Gelbsperre im März gegen Union), für das österreichische Nationalteam kam er in jedem Spiel zum Zug. So hat der Steirer unfassbare 47 Spiele in den Beinen, ein weiteres folgt wohl noch.

Aufgrund seiner starken Leistungen stellt Schmid einen unfassbaren Mehrwert für Werder Bremen dar. "Wenn man sich anschaut, wie viele Spiele er dieses Jahr gemacht hat, ist das nicht hoch genug zu bewerten. Und deshalb ist er für uns ein Spieler, der extrem wichtig und schwer zu ersetzen ist, wenn er mal nicht da ist", lobt ihn Werder-Coach Ole Werner in den höchsten Tönen.

Winter-Abgang kein Thema

Entsprechend groß ist das Interesse am ÖFB-Nationalspieler. Schmid wird unter anderem mit dem englischen Champions-League-Starter Aston Villa in Verbindung gebracht (hier nachlesen >>>).

Auch wenn Werder-Sportchef Clemens Fritz einen Abgang im Winter dementiert, so dürfte dies spätestens im Sommer ein heißes Thema werden.

Laut "Deichstube" rüstet sich Schmid für diesen Fall. Von seiner Berateragentur SEG hat er sich laut Informationen des Werder-nahen Portals getrennt, sucht noch nach einem neuen Manager. Informationen über die Länge seines Vertrages sind nicht bekannt. Zuletzt verlängerte der 24-Jährige im Dezember 2023.