Millionenangebot! Schalke-Stürmer vor Wechsel in die MLS

Moussa Sylla steht wohl vor einem Wechsel in die amerikanische MLS zu Hauptstadtklub D. C. United.

Der Schalke-Stürmer dürfte den "Knappen" rund sechs Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen einbringen. Das berichtet die "Bild".

Der 26-Jährige hat die ganze Woche schon individuell trainiert und war auch beim 2:2 Remis gegen Kaiserslautern (zum Spielbericht >>>) nicht im Kader.

Die Millionensumme könnte den nach wie vor finanziell angeschlagenen Schalker helfen.