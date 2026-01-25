NEWS

Millionenangebot! Schalke-Stürmer vor Wechsel in die MLS

Nach der Verpflichtung von Edin Dzeko, könnte ein anderer Stürmer die Gelsenkirchner verlassen.

Moussa Sylla steht wohl vor einem Wechsel in die amerikanische MLS zu Hauptstadtklub D. C. United.

Der Schalke-Stürmer dürfte den "Knappen" rund sechs Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen einbringen. Das berichtet die "Bild".

Der 26-Jährige hat die ganze Woche schon individuell trainiert und war auch beim 2:2 Remis gegen Kaiserslautern (zum Spielbericht >>>) nicht im Kader.

Die Millionensumme könnte den nach wie vor finanziell angeschlagenen Schalker helfen.

