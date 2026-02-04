NEWS
Laimer steigt wieder ins Bayern-Teamtraining ein
Der ÖFB-Star nimmt damit die nächste Hürde am Weg zum Comeback.
Österreichs Fußballer des Jahres ist zurück im Teamtraining.
Erstmals seit Mitte Jänner kann Konrad Laimer wieder Teile des Mannschaftstrainings beim FC Bayern München absolvieren. Kurz vor Spielende beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln zog sich der ÖFB-Star die Verletzung zu.
Dafür fehlt beim Training am Mittwoch Harry Kane wegen einer Erkrankung.
Am Sonntag trifft Bayern im Bundesliga-Schlager auf Christian Ilzers formstarke Hoffenheimer.