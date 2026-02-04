Laimer steigt wieder ins Bayern-Teamtraining ein

Österreichs Fußballer des Jahres ist zurück im Teamtraining.

Erstmals seit Mitte Jänner kann Konrad Laimer wieder Teile des Mannschaftstrainings beim FC Bayern München absolvieren. Kurz vor Spielende beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln zog sich der ÖFB-Star die Verletzung zu.

Dafür fehlt beim Training am Mittwoch Harry Kane wegen einer Erkrankung.

Am Sonntag trifft Bayern im Bundesliga-Schlager auf Christian Ilzers formstarke Hoffenheimer.