Laimer steigt wieder ins Bayern-Teamtraining ein

Der ÖFB-Star nimmt damit die nächste Hürde am Weg zum Comeback.

Laimer steigt wieder ins Bayern-Teamtraining ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1.at/APA
Österreichs Fußballer des Jahres ist zurück im Teamtraining.

Erstmals seit Mitte Jänner kann Konrad Laimer wieder Teile des Mannschaftstrainings beim FC Bayern München absolvieren. Kurz vor Spielende beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln zog sich der ÖFB-Star die Verletzung zu.

Dafür fehlt beim Training am Mittwoch Harry Kane wegen einer Erkrankung.

Am Sonntag trifft Bayern im Bundesliga-Schlager auf Christian Ilzers formstarke Hoffenheimer.

