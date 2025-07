Kurz vor Vollzug! Bayerns Flügelsuche ist wohl beendet

Bayerns wochenlange Suche nach einem neuen Flügelspieler ist wohl zu Ende!

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten haben sich der FC Bayern München und der FC Liverpool auf einen Transfer von Luis Diaz geeinigt. Mit dem Spieler war sich der deutsche Rekordmeister ohnehin seit Tagen einig.

Von Transferexperte Fabrizio Romano gab es bereits das obligatorische "Here we go". Als Ablöse fließen wohl rund 75 Millionen Euro von München an die Anfield Road. Diaz soll bereits das Grüne Licht für die Reise nach Deutschland erhalten haben.

Deutlicher Gehaltssprung

Für die Verantwortlichen des FC Bayern rund um Max Eberl und Christoph Freund endet damit eine wochenlange Suche inklusive mehrerer Absagen.

Diaz erhält in München einen Vierjahresvertrag und ein Jahresgehalt von knapp 14 Millionen Euro brutto. Bei den "Reds" soll der 28-jährige Kolumbianer nur knapp drei Millionen Euro netto verdient haben.

Diaz wechselte im Jänner 2022 für 54 Millionen Euro vom FC Porto in die Premier League zu Liverpool. Dort kommt er in 148 Pflichtspielen auf 41 Tore und 23 Vorlagen.

