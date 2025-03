RB Leipzig steckt aktuell in einer Formkrise.

Trotz des 2:1-Sieges über den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Viertelfinale ist der Start ins neue Jahr nicht geglückt, in der Deutschen Bundesliga kann man im Jahr 2025 nur zwei Siege verbuchen. Zuletzt kassierte man eine 1:2-Heimniederlage gegen Mainz 05 (Spielbericht<<<).

Leipzig-Cheftrainer Marco Rose, der bei den "Roten Bullen" in der Kritik steht (Mehr Infos<<<), hat sich deshalb für eine etwas kuriose Methode entschieden - er fährt mit seinem Team auf Kurz-Trainingslager nach Salzburg. Dort wird er mit seiner Mannschaft auf der Anlage des FC Red Bull Salzburg arbeiten.

Schwieriges Programm

Nach einer Einheit am heimischen Cottaweg reisen die Sachsen am Mittwochabend zu einem zweieinhalbtägigen Trip nach Salzburg. Von dort geht es am Freitagnachmittag weiter nach Freiburg - wo am Samstag das wichtige Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg ein schwieriges Programm einleitet.

Anschließend trifft die Rose-Elf in der Liga nämlich auf Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim und VfL Wolfsburg. Dazwischen bestreitet man zudem das DFB-Halbfinale in Stuttgart.

Nicht mit nach Salzburg reist ÖFB-Nationalspieler Xaver Schlager, der in Leipzig weiterhin an seinem Comeback arbeitet. "Wir reisen nach Salzburg, um uns fokussiert auf Freiburg und die letzte wichtige Saisonphase vorzubereiten. Ich bin davon überzeugt, dass uns dieser Perspektivwechsel zusätzliche Energie geben wird", sagt Rose.

RB Leipzig absolviert Kurztrainingslager



Unsere Mannschaft wird am Mittwochabend zu einem zweieinhalbtägigen Kurztrainingslager nach Salzburg aufbrechen, bevor es am Freitagnachmittag weiter nach Freiburg geht.



Weitere Infos ⬇️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 4, 2025