NEWS

Aufregung um Neymar: Superstar verliert nach Sieg Beherrschung

Nach einem knappen Cup-Erfolg legt sich der Brasilianer mit dem Gegner an. Diese kritisieren Neymar scharf.

Aufregung um Neymar: Superstar verliert nach Sieg Beherrschung Foto: © IMAGO / Fotoarena
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Superstar Neymar sorgte nach dem knappen 1:0-Erfolg von Santos im Cup-Achtelfinale gegen Club do Remo für Aufsehen.

Der 34-Jährige lieferte sich nach dem Schlusspfiff zunächst ein lautstarkes Wortgefecht mit Verantwortlichen und Fans des gegnerischen Klubs. Anschließend klopfte er mehrfach auf das Wappen seines Trikots und tanzte demonstrativ vor den Anhängern des Gegners.

Die Szenen sorgten für heftige Kritik. "Santos hat das nicht nötig. Und dieser Penner Neymar, der von einer Horde Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und uns dann auch noch provoziert. Wir sind selbst schuld daran, dass wir solche Typen wie ihn vergöttern", schimpfte der Präsident von Gegner Club do Remo.

Sportlich hatte Neymar maßgeblichen Anteil am Weiterkommen von Santos. Der Offensivstar wurde zur Pause eingewechselt und bereitete den entscheidenden Treffer zum 1:0 vor.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Karriereende? Neymar hält sich bedeckt

Karriereende? Neymar hält sich bedeckt

International
1
Bei WM stark diskutiert: US-Star vor Megatransfer

Bei WM stark diskutiert: US-Star vor Megatransfer

Premier League
Liverpool nimmt nächsten PSG-Profi ins Visier

Liverpool nimmt nächsten PSG-Profi ins Visier

Premier League
Glasner-Klub nimmt Manchester-City-Mittelfeldspieler ins Visier

Glasner-Klub nimmt Manchester-City-Mittelfeldspieler ins Visier

Premier League
Nach Liverpool-Abschied: Mohamed Salah wechselt in die Türkei

Nach Liverpool-Abschied: Mohamed Salah wechselt in die Türkei

International
12
Infantino beruft für Mittwoch FIFA-Krisensitzung ein

Infantino beruft für Mittwoch FIFA-Krisensitzung ein

Fußball
20
Möglicher Sturm-Gegner? Sparta macht Schritt Richtung CL-Playoff

Möglicher Sturm-Gegner? Sparta macht Schritt Richtung CL-Playoff

Champions League
9

Kommentare

Fußball Fußball International Neymar FC Santos