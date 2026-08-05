Aufregung um Neymar: Superstar verliert nach Sieg Beherrschung

Superstar Neymar sorgte nach dem knappen 1:0-Erfolg von Santos im Cup-Achtelfinale gegen Club do Remo für Aufsehen.

Der 34-Jährige lieferte sich nach dem Schlusspfiff zunächst ein lautstarkes Wortgefecht mit Verantwortlichen und Fans des gegnerischen Klubs. Anschließend klopfte er mehrfach auf das Wappen seines Trikots und tanzte demonstrativ vor den Anhängern des Gegners.

Die Szenen sorgten für heftige Kritik. "Santos hat das nicht nötig. Und dieser Penner Neymar, der von einer Horde Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und uns dann auch noch provoziert. Wir sind selbst schuld daran, dass wir solche Typen wie ihn vergöttern", schimpfte der Präsident von Gegner Club do Remo.

Sportlich hatte Neymar maßgeblichen Anteil am Weiterkommen von Santos. Der Offensivstar wurde zur Pause eingewechselt und bereitete den entscheidenden Treffer zum 1:0 vor.