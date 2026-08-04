Sparta Prag Sparta Prag PRA
Olympique Lyon Olympique Lyon OL
Beendet
2:1
0:1 , 2:0
  • Matej Rynes
  • John Mercado
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Möglicher Sturm-Gegner? Sparta macht Schritt Richtung CL-Playoff

Sparta Prag dreht das Hinspiel geht Olympique Lyon und geht mit einem leichten Vorteil ins zweite Duell.

Möglicher Sturm-Gegner? Sparta macht Schritt Richtung CL-Playoff Foto: © IMAGO / CTK Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Für Sturm Graz könnte das Duell in der dritten Runde der Champions-League-Qualifkation zwischen Sparta Prag und Olympique Lyon von großer Bedeutung sein.

Sollte sich Österreichs Vizemeister gegen Fenerbahce Istanbul (Hinspiel am Mittwoch, 20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) durchsetzen, trifft er im Playoff auf den Sieger des Duells zwischen dem tschechischen und französischen Vertreter.

Nach dem Hinspiel hat Sparta Prag die Nase vorne. Das Heimteam gewinnt 2:1.

In der 20. Minute wird es erstmals heikel. Ein Tor Spartas wird nach VAR-Begutachtung aufgrund eines Fouls aberkannt. Daraufhin trifft Suchomel nahezu mit dem Pausenpfiff ins eigene Tor und bringt die Franzosen damit in Führung (45.).

Lyon vergibt Elfer - Prag dreht das Spiel

In der zweiten Hälfte kann der Gastgeber das Spiel drehen.

Rynes (63.) sorgt für den Ausgleich, doch nur drei Minuten später bekommt Lyon nach einem Foul einen Elfmeter zugesprochen. Tolisso vergibt diesen, somit ist es Mercado (69.), der den Schlusspunkt zum 2:1 für Prag setzt.

Sollte sich Sturm durchsetzen, würde die Playoff-Duelle am 18./19. August (Hinspiel/Heim) bzw. den 25./26. August (Rückspiel) über die Bühne gehen.

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