Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-Ligen
In dieser Folge von Europacöp ranken Hannes und Johnny die 20 größten Stadien der Top-5-Ligen Europas – von echten Fußballtempeln bis zu seelenlosen Arenen.
Europacöp goes Tier List!
Tier was? Tier List!
Zur Erklärung: Eine Tier List dient als Überblick für verschiedene Personen sowie Dinge und erlaubt, diese miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es, dass eine Gewichtung anhand unterschiedlichster Kriterien (zum Beispiel Stärken und Schwächen) stattfindet.
Beim Ranking zu den 20 größten Stadien der Top-Ligen (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A und Ligue 1) ranken Hannes und Johannes von CANAL+ die Arenen in folgende Kategorien:
Tempel
Iconic
Solide
Najo
Seelenlos
Welche Stadien gehören ganz nach oben? Welche Arenen sind völlig überbewertet? Und welches Stadion landet überraschend weit unten?
Schreibt eure eigenen Rankings in die Kommentare!
Hier ansehen: