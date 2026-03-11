Europacöp

Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-Ligen

In dieser Folge von Europacöp ranken Hannes und Johnny die 20 größten Stadien der Top-5-Ligen Europas – von echten Fußballtempeln bis zu seelenlosen Arenen.

Kommentare

Europacöp goes Tier List!

Tier was? Tier List!

Zur Erklärung: Eine Tier List dient als Überblick für verschiedene Personen sowie Dinge und erlaubt, diese miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es, dass eine Gewichtung anhand unterschiedlichster Kriterien (zum Beispiel Stärken und Schwächen) stattfindet.

Beim Ranking zu den 20 größten Stadien der Top-Ligen (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A und Ligue 1) ranken Hannes und Johannes von CANAL+ die Arenen in folgende Kategorien:

  • Tempel

  • Iconic

  • Solide

  • Najo

  • Seelenlos

Welche Stadien gehören ganz nach oben? Welche Arenen sind völlig überbewertet? Und welches Stadion landet überraschend weit unten?

Schreibt eure eigenen Rankings in die Kommentare!

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Die 15 größten Stadien Südamerikas

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Estadio Presidente Perón

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

These: Real darf keine Hürde für Manchester City sein

These: Real darf keine Hürde für Manchester City sein

Champions League
7
Champions League LIVE: Konferenz mit Atalanta - Bayern

Champions League LIVE: Konferenz mit Atalanta - Bayern

Champions League
Goalie nach 17 Minuten ausgetauscht: Spurs-Coach erklärt sich

Goalie nach 17 Minuten ausgetauscht: Spurs-Coach erklärt sich

Champions League
4
Barca und Arsenal zeigen Interesse an BVB-Kicker

Barca und Arsenal zeigen Interesse an BVB-Kicker

Deutsche Bundesliga
2
FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

FC Bayern will 10. Premierenduell in Folge in CL gewinnen

Champions League
Dritte Liga statt CL: Barca-Fan fuhr zum falschen St. James' Park

Dritte Liga statt CL: Barca-Fan fuhr zum falschen St. James' Park

Champions League
7
Vorbereitet auf Arsenal: Leverkusen klebt Steckdosen zu

Vorbereitet auf Arsenal: Leverkusen klebt Steckdosen zu

Champions League
2

Kommentare

Fußball Europacöp UEFA Champions League Deutsche Bundesliga La Liga Ligue 1 Sport-Talk LAOLA1+ Premier League Old Trafford Etihad Stadium West Ham United Manchester United FC Arsenal FC Bayern München Allianz Arena Estadio Santiago Bernabeu Real Madrid SSC Napoli Tottenham Hotspur Olympique Marseille VfB Stuttgart San Mames Athletic Bilbao Inter Mailand AC Milan Giuseppe-Meazza-Stadion San Siro Anfield Road FC Liverpool Olympique Lyon Camp Nou FC Barcelona Stadio Olimpico Signal Iduna Park Borussia Dortmund Atletico Madrid Parc de Prince Paris Saint-Germain AC Fiorentina Eintracht Frankfurt Johannes Kristoferitsch Johannes Hofer