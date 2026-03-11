Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-Ligen

Europacöp goes Tier List!

Tier was? Tier List!

Zur Erklärung: Eine Tier List dient als Überblick für verschiedene Personen sowie Dinge und erlaubt, diese miteinander zu vergleichen. Sie ermöglicht es, dass eine Gewichtung anhand unterschiedlichster Kriterien (zum Beispiel Stärken und Schwächen) stattfindet.

Beim Ranking zu den 20 größten Stadien der Top-Ligen (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A und Ligue 1) ranken Hannes und Johannes von CANAL+ die Arenen in folgende Kategorien:

Tempel

Iconic

Solide

Najo

Seelenlos

Welche Stadien gehören ganz nach oben? Welche Arenen sind völlig überbewertet? Und welches Stadion landet überraschend weit unten?

Schreibt eure eigenen Rankings in die Kommentare!

Hier ansehen: