Kevin Kampl legt zumindest eine Karriere-Pause ein

Kevin Kampl kehrt zumindest vorerst eine Pause im aktiven Profifußball ein.

Das berichten die "Leipziger Volkszeitung" und "Bild" übereinstimmend. Während bei der "LVZ" von einem Karriereende die Rede ist, vermeldet die "Bild" nur eine Pause des Slowenen. Jedenfalls verlässt Kampl RB Leipzig sofort.

Nach Tod des Bruders zurück in der Heimat

Der traurige Grund für den (zumindest vorzeitigen) Rückzug aus dem Fußball: Im Oktober verstarb Kampls älterer Bruder Seki im Alter von 51 Jahren. Seitdem war der Profi freigestellt worden.

Laut der "Bild" plant der frühere Salzburger nun einen Umzug in seine Heimat Solingen, wo er gemeinsam mit seiner Familie bereits seit drei Wochen verweilt.