Schalke-Sportvorstand mit Klartext zur Muslic-Zukunft

Der FC Schalke 04 geht als Tabellenführer der 2. Bundesliga in die Winterpause. Das ist nicht zuletzt der Verdienst von Trainer Miron Muslic, der die Mannschaft innerhalb kürzester Zeit zu einem Aufstiegskandidaten geformt hat.

Dennoch ist eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 43-jährigen Österreicher derzeit kein Thema. "Das spielt aktuell keine Rolle, weil beide Seiten mit der aktuellen Vertragssituation sehr, sehr zufrieden sind", so Sportvorstand Frank Baumann.

Schalke-Vertrag beinhaltet Ausstiegsklausel

Wenngleich seine erfolgreiche Arbeit auf Schalke auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben ist, muss sich der Klub keine Sorgen um einen vorzeitigen Abgang machen. Muslics Vertrag bei den "Knappen" läuft noch bis Sommer 2027 und würde sich im Aufstiegsfall automatisch verlängern. Doch das Arbeitspapier enthält eine Ausstiegsklausel.

Baumann mache sich keine Sorgen, dass "Miron hier mit den Gedanken nicht zu 100 Prozent bei Schalke ist und das auch über den Winter und über den Sommer hinaus."

Seit seiner Ankunft in Gelsenkirchen liegt sein voller Fokus auf der Weiterentwicklung der Mannschaft. "Er hat vom ersten Tag an einen sehr klaren Plan mit der Mannschaft besprochen - hat ihn in jeder Trainingseinheit, in jeder Videoanalyse sehr gut vermittelt mit seinem Team".

Eine Transferoffensive wird es im Winter nicht geben, da man "im Sommer schon ins Risiko gegangen ist". Die Hoffnung liegt vielmehr auf internen Neuzugängen: "Wir hoffen natürlich, dass wir den ein oder anderen länger verletzten Spieler im Januar, spätestens im Februar zurückerwarten, sodass wir auch den ein oder anderen internen Neuzugang haben."