Ex-Salzburger Kevin Kampl trauert um verstorbenen Bruder

Kevin Kampl hat sich mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien von seinem großen Bruder Seki verabschiedet. Seki ist in der vergangenen Woche im Alter von 51 Jahren unerwartet verstorben.

"Mein großer Bruder … Du warst mein bester Freund … Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel, den man sich im Leben wünschen konnte", schrieb der ehemalige Salzburg-Spieler auf Instagram.

Angehörige nahmen bei Spiel Abschied

"Wir waren noch in der vergangenen Länderspielpause gemeinsam auf Mallorca, lagen uns in den Armen und haben darüber geredet, was wir alles machen, wenn ich mal mit dem Fußball aufhöre", sagte Kampl der "BILD". "Es ist so unfassbar traurig."

Der 35-jährige Bundesliga-Profi wurde bei RB Leipzig vorerst freigestellt. "Unser herzlichstes Beileid. Ganz viel Kraft dir und deiner Familie in dieser schweren Zeit. Wir sind immer für dich da!", kommentierte der Klub unter Kampls Instagram-Beitrag.

Seki Kampl stand selbst auch auf dem Fußballplatz. Zuletzt war er als Trainer und Spieler bei TM Anestis in einer Hobbyliga in Solingen aktiv. Zu Ehren seines Bruders lief Kevin Kampl am Montagabend bei einem Spiel für TM Anestis auf. Die Angehörigen nahmen Abschied von dem verstorbenen Seki Kampl.