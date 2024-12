Keine Zukunft mehr? Grillitsch denkt an Hoffenheim-Abschied

Verlässt Florian Grillitsch die TSG im Winter?

Bereits vor wenigen Wochen wurden die Gerüchte laut, dass der ÖFB-Teamspieler bei der TSG Hoffenheim unter Neo-Coach Christian Ilzer keine Zukunft mehr haben soll (hier nachlesen >>>). Auch wenn Ilzer das wenig später selbst dementierte, rissen die Gerüchte nicht ab.

Nach Informationen von LAOLA1 steht der Mittelfeldspieler einem Abgang im Winter offen gegenüber. Ein Wechsel zum 1. FC Köln ist aber kein Thema, zum Team von Trainer Gerhard Struber hat es keinen Kontakt gegeben.

Der 29-Jährige steht seit Sommer 2023 in Sinsheim unter Vertrag und kam in der laufenden Spielzeit in 14 Pflichtspielen zum Einsatz.

