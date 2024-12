Florian Wirtz bleibt Bayer Leverkusen wohl weiterhin erhalten.

Wie der "kicker" erfahren haben will, soll der Offensivspieler seinen bis 2027 laufenden Vertrag beim amtierenden Meister um mindestens ein weiteres Jahr verlängert haben.

Durch die vorzeitige Ausweitung seines Arbeitspapiers will sich Bayer 04 auch in der Zukunft eine gute Verhandlungsposition in einem möglichen Ablösepoker sichern. Durch die Vertragsverlängerung können Simon Rolfes & Co. auch im Sommer 2026 die Transfermodalitäten bestimmten - in Wirtz' ursprünglich 2027 auslaufenden Vertrags, hätte man ansonsten einen Abgang zu einer deutlich niedrigeren Ablösesumme riskiert.

Alleiniger Topverdiener

Wirtz selbst avanciert mit seinem neuen Kontrakt zum alleinigen Topverdiener beim Double-Gewinner. Laut dem "kicker" soll der 21-Jährige als erster Bayer-Profi überhaupt jährlich eine zweistellige Millionensumme kassieren.

Dass sich Wirtz auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung eingelassen habe, soll aber nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus Dankbarkeit gegenüber den Leverkusenern geschehen sein. Diese haben dem deutschen Nationalspieler schließlich großes Vertrauen geschenkt und ihm ideale Entwicklungsmöglichkeiten für seinen Einstieg in den europäischen Fußball gegeben.

Durch die Verlängerung ist ein Abgang des Offensivkünstlers im kommenden Sommer wohl vom Tisch. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass der FC Bayern München und Real Madrid mit einem Transfer kokettieren.