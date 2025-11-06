NEWS

Kein Salzburg-Wechsel? Hoffenheim lockt Schicker mit Beförderung

Nachdem sich die Kraichgauer von zwei Spitzenfunktionären trennten, könnte der Österreicher nun in der Pyramide aufsteigen.

Kein Salzburg-Wechsel? Hoffenheim lockt Schicker mit Beförderung Foto: © GETTY
Bei der TSG Hoffenheim ist es in dieser Woche zu einem Geschäftsführer-Beben gekommen: Mit Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Frank Biel (Geschäftsführer Finanzen) wurden zwei Spitzenfunktionäre abberufen (zum Nachlesen >>>)

Als großer Profiteur könnte nun Andreas Schicker hervorgehen. Wie der "kicker" berichtet, plant Präsident Jörg Albrecht, den bisherigen Geschäftsführer Sport als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung zu installieren. Er würde damit die Nachfolge von Markus Schütz antreten, der infolge des verlorenen Machtkampfes seinen Posten räumen musste.

Ob Schicker diesen Posten tatsächlich übernimmt, ist jedoch unklar. Der Österreicher hat ein Angebot vom FC Red Bull Salzburg vorliegen, über das er noch nicht entschieden hat.

