Suche
    news

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Zuletzt sind immer wieder Gerüchte um einen Abgang Harry Kanes beim FC Bayern München auf Grund einer Ausstiegsklausel aufgekommen.

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    In den vergangenen Wochen ist Harry Kane immer wieder mit einem Abgang vom FC Bayern München in Verbindung gebracht worden.

    Nicht zuletzt auf Grund einer Ausstiegsklausel sind Gerüchte über eine Rückkehr zu Ex-Klub Tottenham Hotspur aufgekommen, zudem soll Al-Hilal ein Mega-Angebot unterbreitet haben. In einer Medienrunde im Rahmen der englischen Nationalmannschaft spricht der Angreifer nun darüber, sich eine Vertragsverlängerung in München vorstellen zu können.

    Kane sei beim Deutschen Rekordmeister "sehr glücklich, meine Frau und meine Kinder sind gerne hier. Wenn man älter wird, spielt das eine große Rolle bei jeder Entscheidung. [...] Was einen längeren Verbleib angeht, könnte ich mir das definitiv vorstellen."

    Bereits 18 Treffer in dieser Saison erzielt

    Eine Rückkehr in die Premier League schließt der "Three-Lions"-Kapitän jedoch nicht aus: "Wenn sie mich gefragt hätten, als ich zu den Bayern gewechselt bin, hätte ich mich Sicherheit gesagt, dass ich zurückkomme. Jetzt, nachdem ich schon ein paar Jahre hier bin, würde ich wahrscheinlich sagen, dass sich das ein wenig verändert hat, aber ich würde nicht sagen, dass ich niemals zurückkehren werde."

    Für die Bayern hat Kane in 106 Spielen bisher 103 Tore erzielt, darüber hinaus auch endlich seine ersten Titel gefeiert. In der aktuellen Spielzeit hat der Starstürmer in wettbewerbsübergreifend zehn Spielen unglaubliche 18-Mal getroffen.

    300-Millionen-Angebot für Harry Kane?

    300-Millionen-Angebot für Harry Kane?

    International - Deutschland

    Mehr zum Thema

    300-Millionen-Angebot für Harry Kane?

    300-Millionen-Angebot für Harry Kane?

    Deutschland - Bundesliga
    25
    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Deutschland - Bundesliga
    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Deutschland - Bundesliga
    38
    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Deutschland - Bundesliga
    26
    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Deutschland - Bundesliga
    18
    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Deutschland - Bundesliga
    10
    Statistik verrät: Laimer bester Spielgestalter Europas

    Statistik verrät: Laimer bester Spielgestalter Europas

    Deutschland - Bundesliga
    17
    Virkus-Nachfolge: Übernimmt ein Österreicher bei Gladbach?

    Virkus-Nachfolge: Übernimmt ein Österreicher bei Gladbach?

    Deutschland - Bundesliga
    4

    Kommentare