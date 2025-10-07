Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

In den vergangenen Wochen ist Harry Kane immer wieder mit einem Abgang vom FC Bayern München in Verbindung gebracht worden.

Nicht zuletzt auf Grund einer Ausstiegsklausel sind Gerüchte über eine Rückkehr zu Ex-Klub Tottenham Hotspur aufgekommen, zudem soll Al-Hilal ein Mega-Angebot unterbreitet haben. In einer Medienrunde im Rahmen der englischen Nationalmannschaft spricht der Angreifer nun darüber, sich eine Vertragsverlängerung in München vorstellen zu können.

Kane sei beim Deutschen Rekordmeister "sehr glücklich, meine Frau und meine Kinder sind gerne hier. Wenn man älter wird, spielt das eine große Rolle bei jeder Entscheidung. [...] Was einen längeren Verbleib angeht, könnte ich mir das definitiv vorstellen."

Bereits 18 Treffer in dieser Saison erzielt

Eine Rückkehr in die Premier League schließt der "Three-Lions"-Kapitän jedoch nicht aus: "Wenn sie mich gefragt hätten, als ich zu den Bayern gewechselt bin, hätte ich mich Sicherheit gesagt, dass ich zurückkomme. Jetzt, nachdem ich schon ein paar Jahre hier bin, würde ich wahrscheinlich sagen, dass sich das ein wenig verändert hat, aber ich würde nicht sagen, dass ich niemals zurückkehren werde."

Für die Bayern hat Kane in 106 Spielen bisher 103 Tore erzielt, darüber hinaus auch endlich seine ersten Titel gefeiert. In der aktuellen Spielzeit hat der Starstürmer in wettbewerbsübergreifend zehn Spielen unglaubliche 18-Mal getroffen.