Eine unfassbare Summe: Al-Hilal aus Saudi-Arabien soll laut "Bild" weiter hartnäckig um Harry Kane buhlen – und ist offenbar bereit, ganz tief in die Tasche zu greifen.

Saudis wollen Rekord-Kane mit Mega-Deal locken

Der Topklub aus Riad bietet dem Bayern-Stürmer demnach einen Dreijahresvertrag über 100 Millionen Euro pro Saison. Macht insgesamt satte 300 Millionen Euro.

Al-Hilal hatte bereits 2023 versucht, Kane zu verpflichten, ehe sich der englische Torjäger für den Wechsel zu Bayern München entschied. Dort schreibt der 32-Jährige derzeit Rekord um Rekord: 102 Tore in 105 Spielen – schneller als jeder andere Spieler in Europas Topligen in diesem Jahrtausend.

