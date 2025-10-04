Suche
    news

    300-Millionen-Angebot für Harry Kane?

    Der Saudi-Topklub bleibt hartnäckig: So bietet der Arbeitgeber von Nunez und Co. Harry Kane wohl ein Rekordgehalt, das selbst in München sprachlos macht.

    300-Millionen-Angebot für Harry Kane? Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Eine unfassbare Summe: Al-Hilal aus Saudi-Arabien soll laut "Bild" weiter hartnäckig um Harry Kane buhlen – und ist offenbar bereit, ganz tief in die Tasche zu greifen.

    Saudis wollen Rekord-Kane mit Mega-Deal locken

    Der Topklub aus Riad bietet dem Bayern-Stürmer demnach einen Dreijahresvertrag über 100 Millionen Euro pro Saison. Macht insgesamt satte 300 Millionen Euro.

    Al-Hilal hatte bereits 2023 versucht, Kane zu verpflichten, ehe sich der englische Torjäger für den Wechsel zu Bayern München entschied. Dort schreibt der 32-Jährige derzeit Rekord um Rekord: 102 Tore in 105 Spielen – schneller als jeder andere Spieler in Europas Topligen in diesem Jahrtausend.

    Bei Bayern-Sieg: Harry Kane stellt neue Bestmarke auf

    Bei Bayern-Sieg: Harry Kane stellt neue Bestmarke auf

    International - Deutschland

    VIDEO: Die Shopping-Fails des FC Bayern

    Mehr zum Thema

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Deutschland - Bundesliga
    5
    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Deutschland - Bundesliga
    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Deutschland - Bundesliga
    38
    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Deutschland - Bundesliga
    26
    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Deutschland - Bundesliga
    18
    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Deutschland - Bundesliga
    10
    Statistik verrät: Laimer bester Spielgestalter Europas

    Statistik verrät: Laimer bester Spielgestalter Europas

    Deutschland - Bundesliga
    17
    Virkus-Nachfolge: Übernimmt ein Österreicher bei Gladbach?

    Virkus-Nachfolge: Übernimmt ein Österreicher bei Gladbach?

    Deutschland - Bundesliga
    4

    Kommentare