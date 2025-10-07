Rund zwei Millionen Euro Ablöse hat Jusuf Gazibegovic dem SK Sturm Graz im vergangenen Winter eingebracht. Der Verein hatte in der Endabrechnung wohl mehr von diesem Deal, als der Bosnier und der 1. FC Köln.

Nur 13 Spiele machte der 25-Jährige bisher für die "Geißböcke", an den letzten vier Spieltagen der deutschen Bundesliga stand er gar nicht mehr im Kader. Klar, dass diese Situation für Unzufriedenheit sorgt.

Laut "Sky" könnte das Kapitel in der Domstadt damit schnell wieder enden. Schon im Winter könnte ein Abgang erfolgen - obwohl Gazibegovics Vertrag in Köln eigentlich bis 2028 läuft.