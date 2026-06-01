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Griechischer Ex-Teamspieler nach Unfall verstorben

Der langjährige Italien-Legionär schied mit nur 33 Jahren aus dem Leben.

Griechischer Ex-Teamspieler nach Unfall verstorben Foto: © Imago/Nicolo Campo
Textquelle: © LAOLA1
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Griechenlands Fußball trauert um Marios Ikonomou.

Der 33-Jährige war bereits am 23. Mai in seiner Heimatstadt Giannina mit seinem Scooter verunglückt und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ikonomou war danach in einem kritischen Zustand und lag auf der Intensivstation, wie griechische und italienische Medien berichteten.

Am Montagmorgen erlag er seinen Verletzungen, das gab u.a. sein Ex-Klub FC Bologna bekannt.

Dänischer Meister, sechsfacher Teamspieler

Ikonomou spielte die längste Zeit seiner Karriere in Italien. Neben Bologna war er auch für Cagliari, SPAL, Bari und Sampdoria aktiv. In seiner Heimat spielte er für AEK Athen sowie Heimatverein PAS Giannina.

Sein größter Erfolg war der dänische Meistertitel im Jahr 2022 mit dem FC Kopenhagen, ehe er 2024 seine Karriere beendete. Für das griechische Nationalteam absolvierte er sechs Länderspiele.

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