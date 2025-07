Ilzer-Schützling wechselt zur Konkurrenz

Der Kader von Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer wird ein Stück kleiner.

Stanley Nsoki verlässt die TSG 1899 Hoffenheim leihweise in Richtung Union Berlin. Das bestätigen beide Klubs am Donnerstag.

In drei Spielzeiten für die Sinsheimer kam der Innverteidiger auf 52 Einsätze, flog dabei in jeder Saison einmal vom Platz. Nsoki markiert den 13. Hoffenheimer Abgang in diesem Winter - sieben davon verlassen den Klub nur per Leihe.

Konkurrenz für Querfeld?

Der 26-Jährige wechselte 2022 für 12 Millionen Euro zur TSG, fiel trotz guter Anlagen immer wieder durch große individuelle Fehler (drei Platzverweise, zwei Eigentore) auf.

Bei seinem neuen Klub Union Berlin trifft Nsoki auf die ÖFB-Legionäre Christopher Trimmel und Leopold Querfeld. In der Abwehr kann der Neuzugang links und zentral spielen, könnte also durchaus zur Konkurrenz für Querfeld werden, der in seiner Premierensaison bei Union jedoch überzeugte.

