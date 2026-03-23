Möglicher Kehl-Nachfolger: Erste Namen kursieren beim BVB

Wer tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl als Sportdirektor bei Borussia Dortmund an?

Der 46-jährige frühere BVB-Kapitän wurde am Sonntag überraschend mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden (Alle Infos >>>).

Der Baumeister des Erfolgs

Wenige Stunden nach der Entlassung kursierten bereits erste mögliche Nachfolgekandidaten durch die Medien. So berichten "Sky" und der "kicker", dass Nils-Ole Book von der SV Elversberg ins Visier genommen wurde.

Der 40-Jährige erfülle die Anforderungen und hat sich in den letzten Jahren einen herausragenden Ruf erarbeitet. Book gilt als der entscheidende Baumeister hinter dem Aufschwung von Elversberg. Der Deutsche führte den Dorfklub aus dem Saarland von der Regionalliga bis in die zweite Bundesliga, wo der Klub aktuell sogar auf Rang zwei liegt.

Im Herbst war Book auch Kandidat bei Borussia Mönchengladbach, verlängerte dann aber seinen Vertrag in Elversberg vorzeitig.

Auch Rosen Thema - Königslösung Krösche?

Neben dem Sportvorstand des Zweitligisten soll laut der "Bild" auch Alexander Rosen ein Kandidat sein. Der 46-Jährige ist aktuell ohne Job, bis Juli 2024 war er als Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim aktiv.

Die Königslösung wäre ohne Zweifel aber Markus Krösche von Eintracht Frankfurt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel nach Dortmund. Diese seien mittlerweile aber nicht mehr so heiß, auch weil der 45-Jährige noch bis 2028 in Frankfurt unter Vertrag steht.

Vor allem ein Abgang unter der Saison scheint mehr als unwahrscheinlich.