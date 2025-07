Die TSG Hoffenheim reist ohne Florian Grillitsch ins Trainingslager nach Seefeld.

Das Team rund um Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker stellt den ÖFB-Kicker gemeinsam mit Dennis Geiger und Mergim Berisha für Gespräche mit anderen Vereinen frei. Das Trio trainiere weiterhin im Trainingszentrum der TSG in Zuzenhausen, heißt es.

Grillitsch hat in Sinsheim keine Zukunft mehr und verbrachte bereits das Frühjahr auf Leihbasis in Spanien bei Real Valladolid. Sein Vertrag beim deutschen Bundesligisten läuft nächsten Sommer aus, zuletzt wurde der 53-fache Nationalspieler Österreichs mit Sporting Braga (Portugal) sowie Klubs aus dem arabischen Raum in Verbindung gebracht.

Bisher soll der 29-jährige Niederösterreicher jedoch sämtliche Angebote abgelehnt haben.

