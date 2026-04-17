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Buhlen Sturm und der LASK um Youngster von Glasner-Klub?

Der 19-Jährige kam bislang nur in der Premier League 2 für Crystal Palace zum Einsatz.

Buhlen Sturm und der LASK um Youngster von Glasner-Klub? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Wechselt ein Crystal-Palace-Talent in die ADMIRAL Bundesliga?

Die Möglichkeit besteht, zumindest wenn es nach Transfer-Journalist Rudy Galetti geht. Demnach habe Mofe Jemide nicht nur das Interesse von PSV Eindhoven, Celta Vigo und Deportivo Alaves auf sich gezogen. Auch der LASK und Sturm Graz sollen versuchen, mehr über die Situation des 19-Jährigen in Erfahrung zu bringen.

In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger auf zwölf Einsätze (eine Vorlage) für die U21 von Crystal Palace in der Premier League 2. Zu Jemides Stärken sollen seine Physis und die Ruhe am Ball gehören.

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