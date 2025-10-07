Fünf Tore und zwei Assists in sieben Spielen - der Start in die neue Saison von Fisnik Asllani bei der TSG Hoffenheim kann sich sehen lassen.

Die starken Leistungen wecken, wie "Sky"-Transferinsider Florian Plettenberg berichtet, starkes Interesse. So besitze der Angreifer auch eine Ausstiegsklausel.

Mehrere Topklubs aus Deutschland, Spanien und England sollen an den 23-Jährigen denken. 2023/24 lief der Stürmer als Leihspieler bei Austria Wien auf. Asllani erzielte in Favoriten in 21 Spielen fünf Treffer und einen Assist.