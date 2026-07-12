Auf eigenen Wunsch: Veli Kavlak legt Amt in der Türkei nieder

Veli Kavlak arbeitet nicht länger als U18-Teamchef der Türkei.

Das gibt der 37-Jährige via Instagram bekannt. Er habe das Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt.

"Ich danke allen, die mir während meiner Amtszeit ihr Vertrauen entgegengebracht haben, sowie sämtlichen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte", schreibt Kavlak. Es sei stets eine große Ehre gewesen, dem türkischen Fußball zu dienen.

Kavlak arbeitete seit Jänner 2026 für den türkischen Verband, er coachte sein Team in neun Spielen. Zuvor arbeitete Kavlak als Trainer im Nachwuchs von Besiktas sowie in der Akademie des SK Rapid.

In der Qualifikation für die U19-EM holte die Türkei unter Kavlak in bislang drei Spielen vier Punkte.