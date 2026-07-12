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Neuzugang trifft! Testsieg für Rapid zum Trainingslager-Abschluss
Die Hütteldorfer beenden das Trainingslager in Freistadt erfolgreich. Ein Neuzugang trifft nach einer Ecke.
Erfolgreicher Trainingslager-Abschluss für den SK Rapid!
Zum Abschluss des Trainingslagers in Freistadt testeten die Hütteldorfer am Sonntag gegen Zweitligist Hertha Wels. Am Ende setzte man sich mit 2:1 durch.
Die Tore erzielten jeweils nach der Pause Youngster Roka nach einer Ecke (48.) und Neuzugang Adamsen ebenfalls nach einem Corner (67.).
Für die "Grün-Weißen" war es bereits der vierte Test der laufenden Sommer-Vorbereitung. Zuvor gab es einen Sieg gegen den FAC und Unentschieden gegen Pardubice sowie Rapid Bucuresti.
Quali am 23. Juli
So richtig ernst wird es dann in elf Tagen: Am 23. Juli trifft der SK Rapid in der zweiten Qualirunde zur UEFA Conference League auf den Sieger des Duells zwischen Penybont und Santa Coloma. Das Hinspiel ging knapp mit 0:1 an Santa Coloma aus Andorra.
Aufstellung SK Rapid, 1. Halbzeit: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer; Amane, Seidl; Y. Demir, Gulliksen, Dahl; Kara
Aufstellung SK Rapid, 2. Halbzeit: Gartler; Roka, Schöller, Gröller, F. Demir; Bajlicz, Schaub; Wurmbrand, Tilio, Haidara; Adamsen