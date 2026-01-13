Nach Real-Aus: Jetzt spricht Alonso

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer Real Madrids.

Das steht seit Montag fest - nachdem sich die "Blancos" Erzrivale FC Barcelona im Finale der spanischen Supercopa mit 2:3 geschlagen geben mussten, erfolgte am darauffolgenden Tag die Trennung vom 44-jährigen Basken.

Während Real Madrid mit Alvaro Arbeloa bereits einen interimistischen Nachfolger präsentiert hat und auch zahlreiche andere prominente Persönlichkeiten bereits Stellung bezogen haben, reagiert nun auch Alonso selbst auf sein plötzliches Aus.

Unter einem Instagram-Beitrag richtet der ehemalige Leverkusen-Erfolgstrainer am Dienstagnachmittag nun folgende Worte an seine Follower.

"Diese berufliche Etappe geht zu Ende, und sie ist nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht hätten. Real Madrid zu trainieren war eine Ehre und eine Verantwortung. Ich danke dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans und dem Madridismo für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich gehe mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben."