Die Zeit von Michael Gregoritsch beim SC Freiburg könnte im Sommer zu Ende gehen.

Wie "Sky" in der Sendung "Transfer Update" berichtet, beschäftigt sich Borussia Mönchengladbach mit dem ÖFB-Stürmer. Gregoritsch könnte als Ersatz für den verletzten Tim Kleindienst geholt werden. Der Angreifer fällt aufgrund einer Knieverletzung noch mehrere Monate aus.

Gregoritsch wohl mit Einsatzzeit unzufrieden

Die Borussia halte viel von Gregoritsch, der Freiburg laut "Sky" verlassen und regelmäßiger spielen möchte. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stand der 31-Jährige nur fünfmal in der Startelf und erzielte bei insgesamt 20 Auftritten zwei Treffer. ÖFB-Teamkollege Junior Adamu kam auf 19 Einsätze von Beginn an.

Gregoritsch wechselte im Jahr 2022 vom FC Augsburg nach Freiburg, insgesamt absolvierte er 107 Pflichtspiele für die Breisgauer (30 Tore, zwölf Assists). Der Vertrag läuft im Sommer 2026 aus.

Bei einem Transfer nach Mönchengladbach würde Gregoritsch nicht am Europacup teilnehmen. Die Borussia hat die Bundesliga-Saison 2024/25 als Zehnter abgeschlossen. Freiburg landete hingegen auf dem fünften Platz und tritt in der neuen Spielzeit in der UEFA Europa League an.

