Arsenal will gegen Meister Liverpool Heimserie verteidigen

Mit einer fast makellosen Heimbilanz geht Arsenal am Donnerstag (21:00 Uhr) in den Schlager der Premier League gegen Liverpool.

Für die "Gunners" ist das Emirates Stadium in dieser Saison zu einer bisher uneinnehmbaren Festung geworden, die Mannschaft von Mikel Arteta ist bewerbsübergreifend in 15 Heimspielen ungeschlagen und hat 14 Siege gefeiert.

Arteta: "Wir haben etwas zu beweisen"

Arsenal führt die Liga seit Anfang Oktober an und will sich auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 22 Jahren vom aktuellen Champion nicht stoppen lassen.

"Es ist ein enorm wichtiges Spiel gegen den Meister. Wir haben etwas zu beweisen. Wir wollen unsere Position halten. Dafür müssen wir das ganze Spiel exzellent spielen. Das müssen wir beweisen", sagte Arteta.

Liverpool zuletzt mit zwei Remis

Liverpool hat bereits 14 Punkte Rückstand. Das Team von Trainer Arne Slot ist seit acht Spielen ungeschlagen, war aber wenig beeindruckend. Rund um den Jahreswechsel holte der Rekordmeister nur einen knappen Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton und zwei Remis gegen Leeds und Fulham.

Slot muss beim Tabellenführer zudem mit dem Langzeitverletzten Alexander Isak und Hugo Ekitike auf zwei seiner Top-Stürmer verzichten, die im Sommer um zusammen über 200 Millionen Euro verpflichtet worden sind.