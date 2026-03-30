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Saisonaus! Rapid-Leihgabe erleidet schwere Knieverletzung

Der Abwehrspieler verletzte sich vor der Länderspielpause schwer. Die Saison ist für ihn vorzeitig vorbei.

Saisonaus! Rapid-Leihgabe erleidet schwere Knieverletzung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Den TSV Hartberg ereilt während der Länderspielpause eine Hiobsbotschaft.

Dominic Vincze hat sich beim Heimspiel gegen die Wiener Austria eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Damit ist die Saison für den 22-jährigen Abwehrspieler vorzeitig vorbei.

Vincze war im vergangenen Sommer von seinem Stammklub SK Rapid an die Oststeirer verliehen worden und spielte auf dem Weg in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga eine tragende Rolle.

Der 1,88 Meter große Verteidiger kam für Hartberg auf insgesamt 27 Pflichtspiel-Einsätze, in denen ihm ein Tor gelungen ist.

In Hütteldorf ist sein Vertrag bis Sommer 2028 datiert. Zuletzt signalisierte Hartberg-Obmann Erich Korherr grundsätzliches Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Vincze. Hier nachlesen >>>

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