ÖFB-Legionär David Nemeth verlängert beim deutschen Bundesligisten FC St. Pauli!

Sein ursprünglicher Kontrakt wäre 2026 ausgelaufen. Über die neue Vertragslänge geben die Hamburger keine Auskunft.

"David wurde von einer hartnäckigen Verletzung ausgebremst und musste sich anschließend lange mit der Rolle des Herausforderers begnügen. Dass er dabei immer den gemeinsamen Erfolg in den Vordergrund gestellt hat, zeugt von Teamgeist und einer hervorragenden Einstellung."

"Deshalb freut es mich umso mehr, dass er die Gelegenheit in der abgelaufenen Saison am Schopf gepackt hat und mit sehr stabilen Leistungen ein wichtiger Faktor unseres Erfolgs war", so Sportchef Andreas Bornemann.

Seit drei Jahren im Verein

Der Österreicher konnte sich in der nun beendeten Saison als Stammspieler des Klubs etablieren.

"Ich bin in den vergangenen Jahren in Hamburg und beim FC St. Pauli heimisch geworden, wobei es aus sportlicher Sicht nicht immer leicht für mich war. Umso glücklicher bin ich darüber, wie die vergangene Saison für mich und das Team gelaufen ist", so Nemeth.

2022 wechselte der Österreicher aus Mainz zum damaligen Zweitligisten St. Pauli, 2024 gelang den "Kiezkickern" der Aufstieg in die Deutsche Bundesliga.