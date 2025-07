RB Leipzig tütet den nächsten Millionentransfer ein.

Nach Spielern wie Arthur Vermeeren und Yan Diomande wechselt auch Offensivspieler Johan Bakayoko zu den Sachsen. Im Werben um den 22-Jährigen setzt sich Leipzig gegen Vizemeister Bayer Leverkusen durch. Der Belgier kommt vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven.

Die Ablösesumme beläuft sich laut "Sky" auf 18 Millionen Euro plus vier Millionen Euro Boni. Beim Team von Neo-Coach Ole Werner unterschreibt Bakayoko einen Vertrag bis 2030. Der Flügelspieler erbt die Trikotnummer neun von Yussuf Poulsen, der jüngst zum HSV abgewandert ist (Mehr Infos>>>).

Für PSV Eindhoven verbuchte der 18-fache belgische Nationalspieler in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 47 Einsätze, in denen er zwölf Tore und drei Assists lieferte. Insgesamt stand er für den niederländischen Topklub in 131 Partien auf dem Platz und war an 55 Toren direkt beteiligt.

18-jähriger Serbe wechselt nach Leipzig

Neben Bakayoko unterschreibt mit Andrija Maksimovic ein weiterer Offensivspieler bei den "Bullen". Der 18-Jährige kommt vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad und unterschreibt ebenfalls einen Vertrag bis 2030. Die Ablösesumme soll sich auf 14 Millionen Euro belaufen.

Maksimovic, der bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt gab, bringt trotz seines jungen Alters die Erfahrung von 20 Erstliga-Spielen in Serbien, sieben Champions-League-Einsätzen und acht A-Länderspielen mit. In Leipzig trifft der Linksfuß auf Landsmann Kosta Nedeljkovic, mit dem er zuvor zusammen bei Roter Stern Belgrad gespielt hatte.

"Wir haben seine Entwicklung in der ersten Saison bei den Profis eng verfolgt und sind uns sicher, dass er jetzt schon bereit für den nächsten Schritt ist", sagt Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer.

