Nach massiven Fanprotesten: Boateng verzichtet auf FCB-Hospitanz

Nach heftigen Fan-Protesten ist eine Trainer-Hospitanz von Jerome Boateng beim FC Bayern geplatzt.

Das teilte der 37-jährige Ex-Profi bei Instagram mit. Der frühere LASK-Kicker schrieb, dass er "nach den jüngsten Diskussionen um meine Person" zu dem Schluss gekommen sei, sich auf andere Themen zu konzentrieren. Der langjährige Bayern-Verteidiger Boateng hatte jüngst seine Karriere beendet und will Coach werden.

Bayern-Trainer Vincent Kompany bot ihm zuletzt an, ihn im Rahmen einer Hospitanz zu begleiten. Dagegen aber regte sich Widerstand bei den Anhängern der Münchner.

Massive Fan-Proteste der Südkurve

Im Heimspiel zuletzt gegen Dortmund protestierte die Südkurve mit Transparenten gegen Boateng, der 2014 mit der DFB-Auswahl Weltmeister wurde. Bei den Bayern holte er von 2011 bis 2021 unter anderem zweimal die Champions League sowie neun Meistertitel.

Die Bayern-Fans beziehen sich mit ihrem Protest augenscheinlich darauf, dass Boateng 2024 vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Freundin schuldig gesprochen und verwarnt worden war. Boateng bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben.