NEWS

Nach massiven Fanprotesten: Boateng verzichtet auf FCB-Hospitanz

Der Ex-Bayern-Profi wollte bei den Münchnern ein Praktikum für ein zukünftiges Trainer-Engagement absolvieren. Massive Fan-Proteste führen nun jedoch zu einer Absage.

Nach massiven Fanprotesten: Boateng verzichtet auf FCB-Hospitanz Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach heftigen Fan-Protesten ist eine Trainer-Hospitanz von Jerome Boateng beim FC Bayern geplatzt.

Das teilte der 37-jährige Ex-Profi bei Instagram mit. Der frühere LASK-Kicker schrieb, dass er "nach den jüngsten Diskussionen um meine Person" zu dem Schluss gekommen sei, sich auf andere Themen zu konzentrieren. Der langjährige Bayern-Verteidiger Boateng hatte jüngst seine Karriere beendet und will Coach werden.

Bayern-Trainer Vincent Kompany bot ihm zuletzt an, ihn im Rahmen einer Hospitanz zu begleiten. Dagegen aber regte sich Widerstand bei den Anhängern der Münchner.

Massive Fan-Proteste der Südkurve

Im Heimspiel zuletzt gegen Dortmund protestierte die Südkurve mit Transparenten gegen Boateng, der 2014 mit der DFB-Auswahl Weltmeister wurde. Bei den Bayern holte er von 2011 bis 2021 unter anderem zweimal die Champions League sowie neun Meistertitel.

Die Bayern-Fans beziehen sich mit ihrem Protest augenscheinlich darauf, dass Boateng 2024 vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Freundin schuldig gesprochen und verwarnt worden war. Boateng bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben.

Der spielt noch?! Vergessene Kicker, die noch aktiv sind

Julian Draxler (31)
Miralem Pjanic (34)

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Karl trifft schon wieder! Bayern siegt gegen zehn Gladbacher

Karl trifft schon wieder! Bayern siegt gegen zehn Gladbacher

Deutsche Bundesliga
5
Goldjunge Beier beschert BVB Last-Minute-Sieg über Köln

Goldjunge Beier beschert BVB Last-Minute-Sieg über Köln

Deutsche Bundesliga
Baumgartner trifft bei Leipzig-Kantersieg in Augsburg

Baumgartner trifft bei Leipzig-Kantersieg in Augsburg

Deutsche Bundesliga
7
2. Deutsche BL: Elversberg muss Tabellenführung abgeben

2. Deutsche BL: Elversberg muss Tabellenführung abgeben

International
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz u.a. mit Gladbach - Bayern

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz u.a. mit Gladbach - Bayern

Deutsche Bundesliga
Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Bayern-Coach Kompany lobt Laimer: "Seine Energie hilft dem Team"

Deutsche Bundesliga
4
Grüll schießt Werder mit Traumtor zum Heimsieg gegen Union

Grüll schießt Werder mit Traumtor zum Heimsieg gegen Union

Deutsche Bundesliga
11
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Jerome Boateng FC Bayern München