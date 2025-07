Ex-Salzburger Gulacsi droht bei Leipzig die Degradierung

Trennen sich im Sommer die Wege von Peter Gulacsi und RB Leipzig nach zehn gemeinsamen Jahren?

2015 zahlte der damalige Zweitligist drei Millionen Euro an Red Bull Salzburg und holte den Tormann nach Deutschland. Gulacsi entwickelte sich in weiterer Folge zur Nummer eins und hütete in mittlerweile 339 Pflichtspielen für RB das Tor.

Einzig Willi Orban (348 Spiele) und der kürzlich zum HSV abgewanderte Yussuf Poulsen (425 Spiele) liefen öfter für die "Roten Bullen" auf. Nach Informationen des "Kicker" steht Gulacsi nun aber auf der Streichliste.

Vandevoort soll die neue Nummer eins werden

Trotz guter Leistungen in der Vorsaison wird sich der 35-Jährige künftig mit der Bank anfreunden müssen. Im von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer initiierten Umbruch soll Maarten Vandevoordt die neue Nummer eins im Tor werden.

Ob Gulacsi, der noch bis 2026 in Leipzig Vertrag hat, mit der Rolle des Ersatzkeepers zufrieden wäre, ist nicht überliefert. Mit Janis Blaswich hat RB noch einen weiteren ehemaligen Salzburg-Goalie im Kader.

Zumindest einer der beiden könnte bleiben und als Backup für den jungen Belgier fungieren. Dritter Torhüter ist Leopold Zingerle.

Neben Gulacsi gelten laut "Kicker" auch die weiteren Ex-Salzburger Kevin Kampl und Amadou Haidara sowie Lukas Klostermann und Lutsharel Geertruida als Verkaufskandidaten.

