Der zweimalige DFB-Nationalspieler Mergim Berisha steht vor einem neuerlichen Vereinswechsel im Winter.

Unter Christian Ilzer spielt der 27-Jährige bei der TSG Hoffenheim in dieser Saison überhaupt keine Rolle, kam noch in keinem Pflichtspiel zum Einsatz und schaffte es nicht ein Mal in den Kader.

Im kommenden Winter steht für den Angreifer, der bei den Sinsheimern noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, also ein neuerlicher Tapetenwechsel an. Wie "Sky" berichtet, soll Ex-Klub FC Augsburg an Berisha interessiert sein.

Die "Fuggerstädter" wollen sich im Jänner nämlich auf der Stürmerposition verstärken, der Deutsche kennt das Umfeld beim FCA bereits. Er stand schon zwischen 2022 und 2023 sowie in der vergangenen Rückrunde für den Bundesligisten auf dem Platz.

Über Augsburg ins DFB-Team

Seine beste Zeit erlebte der Angreifer auch beim FC Augsburg: In der Saison 2022/23 erzielte er für den Klub in 23 Spielen neun Tore und lieferte vier Assists.

Dadurch spielte er sich auch in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft, wo er 2023 debütierte und insgesamt zwei Spiele bestritt. Im Sommer desselben Jahres folgte schließlich der Wechsel nach Hoffenheim, wo sich Berisha aber nie durchsetzen konnte.

Der Angreifer spielte auch für drei Klubs in der österreichischen Bundesliga: Für den FC Red Bull Salzburg, den LASK und den SCR Altach kommt er insgesamt auf 88 Bundesliga-Einsätze, in denen ihm 35 Tore und 24 Assists gelangen.