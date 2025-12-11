Gewissheit für ÖFB-Trio! Trainerentscheidung bei St. Pauli

Der 1. FC St. Pauli hält an Cheftrainer Alexander Blessin fest.

Wie das Fachmagazin "Kicker" berichtet, bleibt der Deutsche (52) über Weihnachten hinaus Coach der Hamburger.

Besagte Entscheidung soll die Führungsriege des Vereins getroffen haben.

Austro-Trio keine Option

In den vergangenen Wochen hielten sich Spekulationen über ein mögliches Aus von Blessin.

Nach dem besten Bundesliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte setzte es für den Klub der Österreicher David Nemeth, Simon Spari und Jannik Robatsch zehn Spiele ohne Sieg.

Zuletzt zeigte die Formkurve leicht nach oben: Im DFB-Pokal schaltete man Gladbach aus, am vergangenen Spieltag gab es gegen den 1. FC Köln ein 1:1-Unentschieden.

Seit Sommer 2024 ist Blessin im Amt. In der Vorsaison führte er den Kultklub souverän zum Klassenerhalt.

Auf Dienste der drei Österreicher im Profi-Kader kann Blessin in der laufenden Saison nur bedingt zählen. Während Abwehrspieler David Nemeth und Torhüter Simon Spari verletzt fehlen, wartet Abwehrtalent Jannik Robatsch noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.