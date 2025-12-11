NEWS

Gewissheit für ÖFB-Trio! Trainerentscheidung bei St. Pauli

Der "Kiezklub" trifft eine wegweisende Entscheidung. So geht es mit Alexander Blessin weiter:

Gewissheit für ÖFB-Trio! Trainerentscheidung bei St. Pauli Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der 1. FC St. Pauli hält an Cheftrainer Alexander Blessin fest.

Wie das Fachmagazin "Kicker" berichtet, bleibt der Deutsche (52) über Weihnachten hinaus Coach der Hamburger.

Besagte Entscheidung soll die Führungsriege des Vereins getroffen haben.

Austro-Trio keine Option

In den vergangenen Wochen hielten sich Spekulationen über ein mögliches Aus von Blessin.

Nach dem besten Bundesliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte setzte es für den Klub der Österreicher David Nemeth, Simon Spari und Jannik Robatsch zehn Spiele ohne Sieg.

Zuletzt zeigte die Formkurve leicht nach oben: Im DFB-Pokal schaltete man Gladbach aus, am vergangenen Spieltag gab es gegen den 1. FC Köln ein 1:1-Unentschieden.

Seit Sommer 2024 ist Blessin im Amt. In der Vorsaison führte er den Kultklub souverän zum Klassenerhalt.

Auf Dienste der drei Österreicher im Profi-Kader kann Blessin in der laufenden Saison nur bedingt zählen. Während Abwehrspieler David Nemeth und Torhüter Simon Spari verletzt fehlen, wartet Abwehrtalent Jannik Robatsch noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

Mehr zum Thema

Abschied aus Köln: Deutscher VAR-Keller übersiedelt

Abschied aus Köln: Deutscher VAR-Keller übersiedelt

Deutsche Bundesliga
3
Alonso-Nachfolger? Mintzlaff verkündet Klopp-Entscheidung

Alonso-Nachfolger? Mintzlaff verkündet Klopp-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
1
Naht Mann-Abschied? Hannover sucht bereits mögliche Nachfolger

Naht Mann-Abschied? Hannover sucht bereits mögliche Nachfolger

International
4
Fix! Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor

Fix! Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor

Deutsche Bundesliga
Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Deutsche Bundesliga
2
Salzburger Leihspieler vor Rückkehr im Sommer

Salzburger Leihspieler vor Rückkehr im Sommer

International
13
Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Trainerentlassung FC St. Pauli David Nemeth Simon Spari Jannik Robatsch